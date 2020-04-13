السوباط يدعم (القومة للسودان) بمبلغ 25 مليار متجاوزاً الرقم المسجل باسم البرير

تجاوز رجل الأعمال هشام حسن محمد (المعروف بهشام السوباط) بحسب اليوم التالى الرقم المسجل باسم رجل الأعمال معاوية البرير، وأعلن تبرعه بمبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه (25 ملياراً بالقديم)، لمبادرة (القومة للسودان)، بشيك مصرفي صادر من شركة السوباط للطاقة، التي تعمل في مجال استيراد المواد البترولية،

وقال هشام إن استجابته للنداء الذي أطلقه د. عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء واجب يميله عليه انتماؤه للوطن، مطالباً كل فئات القطاع الخاص الاستجابة للمبادرة التي تستهدف إعادة بناء السودان وفق الأسس والمبادئ التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة، وأرفقت شركة السوباط الشيك المصرفي للمبلغ بخطاب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ورد فيه ما يلي: (بدايةً أتقدم لكن وعبركم للشعب السوداني بالتهنئة لانتصار الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، واستجابةً منا للنداء الذي تقدمتم به تحت عنوان القومة للسودان، يسرني أن أرفق لكم شيكاً بمبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه، مساهمةً منا في هذا الجهد الوطني المبارك، وستجدوننا دائماً بجانبكم خُدَّاماً للشعب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)