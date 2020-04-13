التاريخ: 13-أبريل-2020
0 مشاهدة
كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح، عن وجود أراضٍ مملوكة لوزير الخارجية الأسبق علي كرتي بخلاف الـ(99) قطعة سكنية، سيتم الكشف عنها ضمن جملة الـ(3) آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق.
وأكد وجدي بحسب صحيفة الصيحة أمس، اتّخاذ إجراءات قانونية في مُواجهة كل من أجرم في حق الشّعب السُّوداني وكل من نَهَبَ المال العام، وأشار إلى أنّ اللجنة لم تكمل إجراءاتها فيما يتعلّق بالـ(3) آلاف قطعة الخاصة بمنسوبي النظام البائد.
وقال صالح إنّ منظمة الدعوة الإسلامية كوّنت مؤسسات اقتصادية بمُوجب القانون الخاص بها وسَيطرت على حركة الاقتصاد السوداني عبر شركات استثمارية وتجارية بحتة ليس لها هدف ولا علاقة لها بالدعوة الإسلامية، وأضاف: “ليست هنالك شرعية لأيِّ فرعٍ من فروع المنظمة بالخارج، عقب قرار حلها وإلغاء قانونها الخاص بها”، وأوضح أنّ الأصل تمّ حله بمُوجب القانون، وكشف عن تَعدٍّ على أموال الدولة من قبل المنظمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر “إزالة التمكين”: كرتي يمتلك أراضٍ أُخرى بخلاف الـ(99) قطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.