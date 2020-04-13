“إزالة التمكين”: كرتي يمتلك أراضٍ أُخرى بخلاف الـ(99) قطعة

كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح، عن وجود أراضٍ مملوكة لوزير الخارجية الأسبق علي كرتي بخلاف الـ(99) قطعة سكنية، سيتم الكشف عنها ضمن جملة الـ(3) آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق.

وأكد وجدي بحسب صحيفة الصيحة أمس، اتّخاذ إجراءات قانونية في مُواجهة كل من أجرم في حق الشّعب السُّوداني وكل من نَهَبَ المال العام، وأشار إلى أنّ اللجنة لم تكمل إجراءاتها فيما يتعلّق بالـ(3) آلاف قطعة الخاصة بمنسوبي النظام البائد.

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وقال صالح إنّ منظمة الدعوة الإسلامية كوّنت مؤسسات اقتصادية بمُوجب القانون الخاص بها وسَيطرت على حركة الاقتصاد السوداني عبر شركات استثمارية وتجارية بحتة ليس لها هدف ولا علاقة لها بالدعوة الإسلامية، وأضاف: “ليست هنالك شرعية لأيِّ فرعٍ من فروع المنظمة بالخارج، عقب قرار حلها وإلغاء قانونها الخاص بها”، وأوضح أنّ الأصل تمّ حله بمُوجب القانون، وكشف عن تَعدٍّ على أموال الدولة من قبل المنظمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)