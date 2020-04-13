منتجو الصمغ العربي يدفعون بمذكرة للحكومة

شكا عدد من منتجي الصمغ العربي بالولايات بحسب السودانى، من تعثرهم في الحصول على تمويل طق، الصمغ الذي كان يأتي من قبل شركة الصمغ العربي بقيمة 3 آلاف جنيه للقنطار، ومواجهة تحديات، بسبب عدم وجود جسم يتبنى حل مشكلاتهم، بعد حل مجلس إدارة شركة الصمغ العربي. وإعفاء مديرها وقرروا الدفع بمذكرة للجهات المختصة، برزت محاورها في تمكين الشركة من القيام بدورها التي يملك المنتجون 72 ٪ مقابل ٢٨٪ للحكومة، وإعادة النظر في قرار لجنة إزالة التمكين، مشيرين لضرره البالغ على البلاد. خاصة أنها في حاجة لزيادة الإنتاج، خاصة أن الصمغ يعد من سلع الصادر الإستراتيجية.

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وقال عضو الاتحاد وممثل ولايات كردفان الثلاث،عزمي ابو كلابيش، في تصريح صحفي أمس، إن اتحاد منتجي الصمغ العربي، طالبوا الحكومة بمراجعة قرار حل الشركة ، مشددين على أهمية دورها الذي تقوم به شركة الصمغ العربي، في حلحلة مشكلات المنتجين، وتنمية الريف والإصلاح الاقتصادي في تطوير سلعة الصمغ العربي، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية ينبغي أن تكون جهة إشرافية ورقابية فقط.

وأكدت المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للأصماغ الطبيعية، هبة العوام، أن قرار حل مجلس إدارة الشركة يؤثر سلباً على المنتجين، ،لافتة لتلقي الاتحاد شكاوى من كل الاتحادات الولائية، من تغول الشركة على إنتاج الصمغ بالبلاد وأنها القيم عليه، ومن الضروري حفظ حقوق المنتجين باعتبارهم ملاك الأسهم بالشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)