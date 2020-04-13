دولة الجنوب تُكرِّم “حميدتي” رسمياً بحُضُور رؤساء “إيقاد”

أعلن مُستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح، أنّ دولة الجنوب ستُنظِّم تكريماً رسمياً بحضور رؤساء (الإيقاد) لنائب رئيس المجلس السيادي، قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لجُهُوده الكبيرة في تحقيق السلام بالجنوب.

وقال قلواك في حوار تبثه الفضائية السودانية، إنّ “حميدتي” بنى جسوراً كبيرة من الثقة بين الحكومة الجنوبية والمعارضة، وإنه كان في كل زيارة إلى جوبا يصطحب معه د. رياك مشار ليبقى ليلة ثم ليلتين ثم أسبوع وأسبوعين لتتواصل إقامته بعد ذلك ممّا عزّز الثقة بين الحكومة والمعارضة، واعتبر أنّ هذه الثقة لم يستطع فعلها أي زعيم أو وسيط سوداني، مِمّا ساعد بشكلٍ كبيرٍ في بناء السلام بالجنوب، ونوه لجهود “حميدتي” في تكوين الآلية العسكرية المشتركة التي تضم السودان ويوغندا لمُراقبة اتفاق السلام والإشراف على تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، ودعمه لجيش الجنوب بـ(50) ألف لبسة عسكرية، وأعلن أنه تتم الآن بين الأطراف السُّودانية مُناقشة الترتيبات الأمنية، وأنه سيتم الالتزام بالجدول الزمني لتحقيق السلام في السودان وسط جدية الحكومة والحركات، وبشّر بأنّ السَّلام أصبح حقيقةً واقعةً بعد أن كان حُلماً.

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من جانبها بحسب صحيفة الصيحة، أعلنت وزير دفاع جنوب السودان إنجلينا تانج في حوار منفصل للفضائية السودانية، أن السودان قدم الدعم السخي في ملف الترتيبات الأمنية، وأكّدت أنّ “حميدتي” رعى دمج القوات في المعسكرات مادياً وتبرع باللبس العسكري، وفنياً بالمدربين من العسكريين، وقالت إنّ دوره لم يقتصر على الدعم، بل أمضى أسبوعاً كاملاً في حراسة السلام من خلال وقوفه على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)