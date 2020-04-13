فريقٌ جيولوجيٌّ إلى شمال دارفور اليوم لاستلام جبل عامر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يُغادر فجر اليوم الاثنين، فريقٌ جيولوجيٌّ يتبع لهيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة الطاقة والتعدين إلى ولاية شمال دارفور، للقيام بإجراءات استلام مربع جبل عامر ومصنع مُخلّفات التعدين التقليدي من شركة الجنيد للأنشطة المُتعدِّدة بعد تنازُل الشركة عنه، ويتكون الفريق من (8) إدارات فنية تابعة للهيئة ومُمثلين لشركة الجنيد.

ووفقاً للأمر المكتبي رقم (96) الصادر من مدير عام الهيئة سليمان عبد الرحمن، وبناءً على توجيه وزير الطاقة والتعدين، وجّه الأمر الفريق المُشترك بتنفيذ زيارة ميدانية للمربع المذكور بشمال دارفور واستلام المربع على الأرض وحصر الآليات والمُعدّات الموجودة بالمربع وكل ما يخص مُخلّفات التعدين التقليدي (الكرتة)، مع استلام كل التقارير والمعلومات الجيولوجية التي تمّت بالتنسيق مع شركة الجنيد للأنشطة المُتعدِّدة، وطالب الأمر الفريق الفني برفع تقرير تفصيلي بعد الانتهاء من الأعمال.