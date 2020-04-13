الحجز على مقار شركة دانفوديو واختفاء”5″ آليات من المخازن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت شرطة محلية بحري يدها على ثلاثة مقار تتبع لمجموعة شركات دانفوديو التجارية.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ الشرطة حجزت على المقار بالمنطقة الصناعية بحري بموجب توجيهات لجنة إزالة التمكين وحجزت الشرطة على ورشة كبيرة لصيانة المركبات بمختلف أنواعها، كما وضعت الشرطة يدها على ورشة بداخ لها آليات كبيرة عبارة عن لودرات.

واتخذت الشرطة إجراءاتها وقامت بنشر قوات المباحث لملاحقة الجناة واسترداد الآليات المسروقة.

ووضعت الشرطة بحسب الصحيفة يدها على المقر الثالث للشركة وهو عبارة عن ورشة ضخمة لتخزين الشاحنات الحديثة ضبطت بداخلها أعداد كبيرة من الآليات بلغت نحو”27″ قلابًا وخلاطًا كلها حديثه لم يتمّ ترخيصها بعد.