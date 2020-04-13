شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح، عن وجود أراضٍ مملوكة لوزير الخارجية الأسبق علي كرتي بخلاف الـ”99″ قطعة سكنية، سيتمّ الكشف عنها ضمن حملة الـ”3″ آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق.
وأكّد وجدي في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” اتخاذ إجراءاتٍ قانونية في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب السوداني وكل من نهب المال العام.
وأشار إلى أنّ اللجنة لم تكمل إجراءاتها فيما يتعلّق بــ”3″آلاف قطعة الخاصة بمنسوبي النظام البائد.
وقال صالح إنّ منظمة الدعوة الإسلامية كوّنت مؤسسات اقتصادية بموجب القانون الخاص بها وسيطرت على حركة الاقتصاد السوداني عبر شركات استثمارية وتجارية بحتة ليس لها هدف ولا علاقة بالدعوة الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر وجدي: سيتمّ الكشف عن اراضي اخرى لكرتي ضمن حملة الـ”3″ آلاف قطعة لمنسوبي النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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