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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 أبريل 2020 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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