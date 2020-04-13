المخابرات العامة تنفي ما يتم تداولة من ضبط لكميات دقيق

التاريخ: 13-أبريل-2020
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أصدر جهاز المخابرات العامة تصريحاً صحفياً ذكر ان ما يتم تداوله من ضبط لكميات من الدقيق بمخازن بالخرطوم بحري حوى معلومات غير صحيحة حيث أن الأمن الإقتصادي كان قد وضع يده على كميات من الدقيق مهداة من دولة شقيقة بعد حصوله على معلومات بأنها منتهية الصلاحية حتى لا تتسرب، وقد ظلت هذه الكميات تحت الحراسة بمخازن لا تتبع للجهاز طيلة فترة الإجراءات بحسب (سونا)، حفاظاً على سلامة المواطنين.
وبالفعل أكمل الجهاز كافة الإجراءات المعملية عبر الجهات المختصة والتي أكدت عدم صلاحية الدقيق ومن ثم بدأ الجهاز سلسلة إجراءات أخرى لإعدام هذه الكميات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات و بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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