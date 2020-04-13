أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الإثنين 13أبريل 2020م

التيار:

شركة الكهرباء التركية تباشر عملها في دارفور وكردفان

إضراب عن الطعام لنزلاء خمسة سجون

بلاغات ضد الفلول بتهمة تعريض حياة الناس للخطر

في ذمة الله السياسي والقانوني فاروق أبو عيسى

الشرطة تعتقل رئيس تنظيم يتبنى احتجاجات ضد الحكومة

أخبار اليوم:

البلاد تودع المحامي الضليع والقيادي السياسي الكبير فاروق ابو عيسي.

السلطات الصحية بالبحر الأحمر تعلن سلامة باخرة القوات المسلحة من فيروس كورونا.

مياه الخرطوم: تواصل امداد المياه لكافة مناطق الشح بالولاية.

مئات النساء السودانيات تظاهرن في الخرطوم احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

الانتباهة :

عقوبات مشددة وغرامات لمخالفي حظر التجوال

أميرة قرناص ل الانتباهة :لا أملك قصراً في إيطاليا وأراضي كرتي ملك حر

حظر سفر المركبات التجارية والخاصة بين الولايات والمدن

٢٧٠ حالة اشتباه بكورونا بينها ٢٨ حالة جديدة

إضراب وبودار تمرد في عدد السجون بالولايات

الشرطة تحجز على مقار دانفوديو واختفاء ٥ آليات من المخازن

تهديد قيادي بلجنة إزالة التمكين بالقتل

البلاد تودع فاروق أبو عيسى

أنصار النظام البائد يتحدون الطوارئ ويسيرون موكباً نسائياً نحو القصر

السوداني :

طوارئ حمدوك : عقوبات لمخالفة إجراءات كورونا وتخزين السلع وزيادة الأسعار

٢٨ حالة اشتباه جديدة وشفاء حالتين ومنع السفر بين المدن

البحرين تفتح أبوابها للحلوم السودانية واستئناف الصادر مع مصر

ضبط ٤٠ الف جوال دقيق و١٤ الف جوال سكر منتهية الصلاحية

في ذمة الله السياسي البارز فاروق أبو عيسى

الجريدة :

Advertisements

وجدي صالح ل الجريدة : تلقيت تهديدات بالقتل

الشيوعي : قوش مايزال يسعى مع المترددين لإيقاف تقدم الثوار وضرب مكتسابتهم

رحيل المناضل فاروق أبو عيسى

اللجنة التنفيذية تتبرأ من تنسيقية الإدارة الأهلية وتصفها بذراع النظام البائد

نزلاء بسجن نيالا يضربون عن الطعام لتأخر تقديمهم للمحاكمة

٨ أشهر

الصيحة :

إغلاق الخرطوم

وجدي صالح ل الصيحة تفاصيل رسائل التهديد

شفاء مصابين بكورنا و٢٨ حالة اشتباه

البلاد تودع المناضل فاروق أبو عيسى

بلاغات ضد متظاهري حشد

هزة أرضية بالقضارف

إزالة التمكين : كرتي يمتلك أراضي أخرى بخلاف ٩٩ قطعة

الوطن:

وجدي صالح : تعرضت لتهديدات من النظام البائد

وزارة الطاقة تضع يدها على جبل عامر اليوم

شفاء حالتين بـ (كورونا) و (28) حالة اشتباه جديدة

المتعافي يكذب أحاديث لجنة إزالة التمكين و الفساد

آخر لحظة:

تهديد قيادي بلجنة إزالة التمكين بالقتل

المتعافي: مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية

ارتفاع حالات الاشتباه بكورونا لـ(270) وشفاء حالتين

تفريغ مواقف المواصلات من الباعة المتجولين

احتجاجات بالخرطوم واعتقالات تطال مشاركين

الخرطوم(أخبار الخليج 365)