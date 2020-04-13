شاهد بالصور والفيديو.. مثلت دور “عروس” الثورة السودانية بالأمس واليوم تُزف لزوجها الحقيقي.. وعريسها يفاجئها في الفرح بهتافات الثورة

بعد عام من تجسيدها لدور عروس الثورة السودانية من أمام القيادة العام مقر المعتصمين الذين نجحوا في خلع الرئيس البشير, عادت الكنداكة منى قاسم لترتدي “جرتق” العروس ولكن هذه المرة حقيقة حيث زُفت الكنداكة لزوجها أحد شباب الثورة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تهنئة عروس القيادة التي ضربت أروع الأمثال أيام الإعتصام لتؤكد للجميع أنها عروس الوطن وذلك بعد ظهورها بأزياء العروس السودانية وسط صرخات المعتصمين.

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الفيديو لمنى قاسم أيام الإعتصام بالقيادة

اليوم تكررت الصرخات والهتافات ولكن هذه المرة من زوحها الذي أراد أن يعبر لها عن حبه لمواقفها الثورية بهتافه لها وهو يجلس أمام وسط فرحة وإعجاب الحاضرين.