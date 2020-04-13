شاهد بالفيديو.. المصري عصام الحضري يواصل إثارة الجدل: لن أنسى هذا الهدف الذي دخل في شباكي وأنا أحرس مرمى المريخ (قون مش كويس)

فتح الحارس المصري المخضرم عصام الحضري صندوقه الأسود وكشف عن أسرار هامة خلال مشواره الطويل وذلك خلال استضافته مساء السبت على قناة (ON) المصرية عبر برنامج “أبلة فهيتا لايف من الدوبلكس”.

وبحسب البرنامج الذي تابعه ورصده محرر موقع النيلين فقد أكد الحارس الذي شارك في كأس العالم الأخير بروسيا كأكبر لاعب يشارك في المونديال أن الهدف الذي دخل شباكه ولن ينساه هو هدف فريق ليوبار في شباكه عندما كان يحرس مرمى المريخ السوداني.

وجاء الهدف الذي أحرزه ليوبار في مرمى الحضري في خواتيم المباراة التي لعبت بالكنغو وكانت النتيجة وقتها تشير للتعادل بهدف لكل, واستغل مهاجم أصحاب الأرض وقتها خطأ الحارس المصري ليسجل الهدف الذي كفل للفريق الكنغولي التأهل لنهائي الكونفدرالية مستغلاً نتيجة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي.

فيديو هدف ليوبار في شباك الحضري

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وعلق الحضري بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين على الهدف ووصفه قائلاً (قون مش كويس يعني), وكان حارس الأهلي والزمالك السابق قد أطلق تصريحاً نشره موقع النيلين وأثار ضجة واسعة قال فيه رداً على سؤال (من هو أوحش أو أسوأ مدافع لعب أمامك؟) أوحش مدافع كان من السودان ولم يكشف الحضري عن اسم المدافع لكنه أكد أن كل خطأ يرتكبه يتسبب في اهتزاز شباكه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)