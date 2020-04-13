بالفيديو.. حمدوك: ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين

التاريخ: 12-أبريل-2020
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قدم الإعلامي أيمن في برنامجه (أيمن شو) على يوتيوب حلقة تجمع بين الدراما والحوار كان ضيفها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وأجاب على عدد من الأسئلة الساخنة.
وقال حمدوك أنه جاء رئيساً للوزراء إستجابة لرغبة هذا الشعب العظيم، وأضاف (جيت لخدمة شعبي) وحول معالجة أزمة البنزين وصفوف العيش والأزمات في البلد، قال حمدوك بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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