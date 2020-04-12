اللجنة الصحية: لم تظهر حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الحادي والعشرين بالقصر الجمهوري مساء اليوم، تم خلاله مراجعة عدد من البيانات واتخاذ عدد من القرارات.

وأوضح الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب الاجتماع أنه لم تظهر حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا اليوم، وأن الحالات السبعة عشرة تتلقى الرعاية الطبية فى مراكز العزل حيث توفيت حالتان من عدد الإصابات التسعة عشرة .

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وقدم وزير الصحة الشكر للسودانيين بالمهجر في كندا على تبرعهم السخي بأقنعة واقية للكوادر الطبية والكوادر الأخرى التي تتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا في البلاد وشكر كل الذين أسهموا بجهودهم لوقاية جيشنا الأبيض من الإصابة.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة عن إصدار اللجنة العليا للطوارئ الصحية، قراراً قضى بحظر سفر جميع المركبات التجارية لأغراض نقل الركاب بين مدن الولايات وبينها والخرطوم ابتداء من اليوم إلا بتصريح رسمى من الجهات المختصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)