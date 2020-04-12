مناوي ينعى الأستاذ فاروق ابوعيسى

التاريخ: 12-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قدم رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي باسمه وباسم حركة تحرير السودان التعازى إلى أسرة الفقيد الاستاذ فاروق حسين أحمد أبو عيسى الذى وافته المنية اليوم الأحد بالخرطوم. وقال مناوي في بيان صحفي بحسب (سونا)، “نعزّى كافة الشعب السودانى بهذا الفقد االجلل برحيل المناضل الاستاذ فاروق أبو عيسى، السودان فقد رمزاً من رموز الوطنية وفارساً صنديداً نذر حياته لخدمة الوطن وكان مثالاً يحتذى به فى المواقف الصلبة وفى التصدى للقضايا الوطنية”، وأضاف ان الفقيد قد عمل معنا بكل إخلاص وتفانٍ فى كل المواقف الوطنية التى كنا معه سوأء كان فى اسمرا أو فى محطات نداء السودان. Advertisements وقال “إننا نترحم علي فقيد الوطن الأستاذ فاروق أبو عيسى ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء”. وكرر خالص التعازى لأسرته الكريمة ولزملائه فى تحالف قوى الإجماع الوطنى ولكافة الشعب السودانى. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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