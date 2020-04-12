القبض على أخطر مروج للخمور البلدية على متن ركشة

ألقت شرطة مباحث الكلاكلة القبض على أخطر مروج للخمور البلدية بسوق اللفة.

وكشفت مصادر أنه بموجب معلومات توفرت لشرطة مباحث الكلاكلة تفيد بنشاط شاب يروج الخمور البلدية بسوق اللفة مستقلاً ركشة في توزيعها، نصبت الشرطة كميناً في مواجهة المتهم، وتم القبض عليه داخل الركشة، وضبط بحوزته على جوالين بداخلها ما يعادل (120) كرستالة خمر.

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وبحسب صحيفة المجهر تم القبض عليه، وأقتيد إلى دائرة الاختصاص، ودون في مواجهته بلاغ بالواقعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)