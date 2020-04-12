بالفيديو: شركة الفاخر تكافح كورونا بالخرطوم وأسواق الذهب بأنحاء السودان

تحت رعاية وزارة الصحة الإتحادية وإنطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، دشنت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة حملاتها التي تستهدف تعقيم الأسواق وتوزيع المواد الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مستهدفة 14000 أسرة في ولاية الخرطوم.

وعكس تقرير إخباري تم بثه على تلفزيون السودان تدشين الحملة الكبرى لشركة الفاخر برعاية كريمة من وزارة الصحة تحت شعار (الوقاية خير من العلاج) والتي تهدف لمكافحة فيروس كورونا بولاية الخرطوم.

وشملت حملة مكافحة كورونا عدد من أحياء مدينة كرري مثل (الفتح 1،الفتح 2، وسوق صابرين، إضافة لمدينة الصحفيين بالثورة الحارة 100).

وقال أحد المواطنين (مبادرة الفاخر تحتاج الى دعم وإسناد ضمن جهود مستمرة لشباب المقاومة).

وقالت سيدة بحسب الفيديو المرفق (أتمنى أن تحذو الشركات الأخرى مثل ما فعلت الفاخر، شركة تحافظ على صحتنا، دي شركة تستحق أن ندعمها ونقف معها، حيث قدمت لنا ما نحتاج من المطهرات ونحن في هذا الخلاء عرضة لكل الأمراض).

وقال الأستاذ حسن النور رئيس حملات شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، للوقاية من فيروس كورونا أن حملات الفاخر تستهدف ألاف المواطنين بأنحاء السودان المختلفة في أسواق التعدين عن الذهب بالإضافة لمواطني الخرطوم وتأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لشركة الفاخر العملاقة تجاه مواطني السودان، وأضاف النور بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق(الحملة ستشمل تقديم خدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، وحملاتنا الصحية تقدم معقمات ومنظفات وكمامات).

المسؤولية المجتمعية التي تطلع بها شركة الفاخر تأتي في إطار برامج دعم الحكومة الإنتقالية والرامية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

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وقال مسؤول الصحة بوحدة الفتح 2 محلية كرري النور عبد الرحمن سليمان أن منطقة الفتح مكتظة بالسكان وتحتاج لي جهد الجميع في جانب التوعية والخدمات، مناشدا الشركات الأخرى أن تقدم دعمها المجتمعي مثل شركة الفاخر، شاكراً صنيعها.

يشار الى أن شركة الفاخر للاعمال المتقدمة،تعتبر من الشركات الكبرى في السودان التي تعمل في مجال تعدين وشراء الذهب وتصديره بالإضافة لتوريد السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

*التقرير الإخباري على نشرة تلفزيون السودان لحملة شركة الفاخر يبدأ من الدقيقة 34