توقيف لصوص سرقوا محلات تجارية بسوق الكلاكلة

التاريخ: 12-أبريل-2020
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تمكنت شرطة مباحث الكلاكلة من القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة محلات تجارية بسوق الكلاكلة اللفة جنوب الخرطوم .
وكشفت مصادر أنه وفي أثناء طواف عربة الشرطة بسوق الكلاكلة في الساعات الأولى من الصباح ضبطت المتهمين متلبسين بالقرب من إحدى المحال التجارية، وعندما تفقد أحد رجال الشرطة المحلات، وجد (الطبلة مكسورة) وتم ضبط ما يقارب (40) ألف جنيه بحوزته، بالإضافة إلى (6) هواتف ذكية.
وبحسب صحيفة المجهر، تم اقتيادهم إلى دائرة الاختصاص مدونة بلاغ في مواجهته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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