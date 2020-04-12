تفاصيل مثيرة حول محاكمة أجنبي يروج المخدرات داخل مكب نفايات

التاريخ: 12-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول محاكمة رجل ستيني، أجنبي الجنسية، يروج المخدرات في مكب النفايات بمنطقة الإسطبلات جنوب الخرطوم. Advertisements واستمعت المحكمة بحسب صحيفة المجهر، إلي شهود الاتهام في البلاغ الذين أكدوا أنه وبموجب معلومة توفرت لديهم تفيد بنشاط المتهم تم نصب كمين في مواجهته، وبموجب مبايعة وهمية تم القبض على المتهم وضبطت بحوزته قطعة حشيش ومبلغ المبايعة، بالإضافة إلى مبلغ مالي عبارة عن (20) ألف جنيه وموتر وذلك بمكب النفايات، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الاتهام. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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