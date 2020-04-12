شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ولا إصابات جديدة

التاريخ: 12-أبريل-2020
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كشفت التقارير الوبائية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل في حين أعلن اجتماع عقدته وزارة الصحة نهار اليوم برئاسة الوكيلة بقاعة الطوارئ عدم تسجيل حالات جديدة للإصابة اليوم ليظل الرقم هو المسجل من أمس 19 حالة متضمنة حالتي الوفاة.
وبحسب موقع (اليوم التالي)، أشارت التقارير إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا حتى يوم أمس السبت 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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