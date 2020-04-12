بلاغات جنائية في مواجهة “30” شخصاً شاركوا في مسيرات بالخرطوم

التاريخ: 12-أبريل-2020
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ألقت الشرطة القبض على (30) شخصاً من المشاركين في مسيرات خرجت اليوم الأحد، في الخرطوم، ودوّنت في مواجهتهم بلاغات تحت المادتين (74/101) من القانون الجنائي، وأمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م بقسم الخرطوم شمال.
وأكدت بأنها تقوم بتنفيذ القانون، وناشدت المواطنين بضرورة الإلتزام بالقانون والأوامر الصادرة من السلطات المختصة.
وقالت في بيان بحسب (اليوم التالي) نصه فيما يلي:
إن ولاية الخرطوم شهدت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 12 أبريل 2020م، مسيرات تحركت من تقاطع شارع القصر مع شارع البلدية واتجهت شرقاً بشارع البلدية، تصدّت قوات الشرطة للمجموعات حيث تم القبض على عدد (30) من المشاركين وتم فتح بلاغات تحت المواد (74/101) من القانون الجنائي وأمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م بقسم الخرطوم شمال.
تؤكد قوات الشرطة أنها ماضية في إنفاذ القانون بمهنية واحترافية بعيداً عن أي استقطاب أو إملاء عدا النصوص القانونية، كما تناشد المواطنين الكرام بضرورة الإلتزام بالقانون والأوامر الملزمة الصادرة من السلطات المختصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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