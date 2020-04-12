تحذير من تأخر بواخر السلع الى ميناء بورتسودان

الخليج 365 :
حذرت وكالة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مكتب السودان (أوتشا) من تأثر حركة الشحن الى ميناء بورتسودان بالتدابير المتخذة ضد فايروس كورونا الجديد، مؤكدا أن السفن التي تمر عبر قناة السويس إلى بورتسودان لإستيراد السلع الأساسية ستبقى في الحجر الصحي لأسبوعين.وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير إطلعت عليه (التغيير الإلكترونية) أمس أن حركة الشحن الي ميناء بورتسودان ستتأثر بالتدابير المتعلقة بالحجر الصحي وتشمل السلع الإستراتيجية.وقال التقرير ان هذه الاجراءات تنطبق على شحنات من الصين ومصر واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا .ولفت التقرير الأممي الى أن ” هذه التدابير تؤخر الشحنات لأسبوعين وتشمل شحنات حيوية مثل الأدوية واللوازم الطبية “.وذكر التقرير أن إجراءات التخليص الجمركي لهذه السلع المستوردة عادة ما تستغرق 3 إلى 4 أسابيع في حالة عدم انقطاع العمل في الجمارك محذرا من أن الوكالات الإنسانية في السودان تواجه تحديات في التخليص الجمركي للمستلزمات الطبية والأدوية .
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