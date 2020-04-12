الكاف يؤجل مواجهات البطولة الأفريقية والكونفيدرالية

الخليج 365 :

أقرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء امس الأول، تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وكان من المقرر استكمال البطولتين، خلال مايو/آيار المقبل.

وقال مصدر بالكاف إن لجنة الطوارئ بحثت الأمر، ووجدت استحالة إقامة ما تبقى من البطولتين في المواعيد المحددة، خاصة أن خطوط الطيران متوقفة في أغلب دول العالم.

وأضاف: “التأجيل لأجل غير مسمى، فلا أحد يعلم متى ستتحسن الأوضاع.. وحينما تتضح الملامح سيعلن الكاف المواعيد النهائية”.

وشدد المصدر على أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء البطولتين، حتى لو اضطر الأمر لتأجيلهما فترة طويلة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد، وفي الكونفيدرالية سيلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز وحوريا.