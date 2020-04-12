الخليج 365 :

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، عن تصدير (10) الآف رأس من الماشية (ضأن) إلى سلطنة عمان خلال اليومين المقبلين.

وقال مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة د. يحيى علي سبيل، إن هناك (20) ألف رأس من الماشية في ميناء سواكن معدة للتصدير للمملكة العربية السعودية.

وأكد طبقاً لوكالة السودان للأنباء اليوم “الأحد”، أن صادر الماشية يسير بصورة حسنة ولا توجد أي مشاكل أو عقبات، وأشار إلى أنه تم تصدير لحوم إلى البحرين والإمارات ودول الخليج ومصر.

وأعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات البحريني المهندس عصام بن عبد الله خلف أمس، عن إعادة فتح استيراد اللحوم السودانية في إطار جهود وكالة الثروة الحيوانية بالبحرين في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، وأنه من الممكن حاليا الاستيراد من السودان وعدد من الدول الأخرى.