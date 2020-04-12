وزير الثروة الحيوانية : ليس هناك عوائق تقف أمام صادر الماشية للسعودية

الخليج 365 : أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية “علم الدين عبدالله”، عن تحقيق وزارته لإنجازات عديدة عقب سقوط حكم الرئيس السابق “عمر البشير”.وكشف عن نجاحهم في استئناف صادر الثروة الحيوانية خلال أربعة أشهر فقط بعد أزمة حمى الوادي المتصدع.وقال في تصريح لـموقع (باج نيوز) الإلكتروني ، إن وزارته قامت بإعادة هيكلة العاملين والتخلص من عناصر النظام البائد، فضلاً عن إعادة تأهيل المسالخ والمحاجر.وأعلن “عبد الله” عن عقد اتفاقية مع دولة جنوب السودان بشأن التحكم في الماشية العابرة بين الدولتين.واستبعد وجود أي عوائق تقف أمام صادر الماشية للمملكة العربية السعودية خلال الوقت الراهن، ونوه إلى استئناف صادر الماشية لدول الخليج لاسيما سلطنة عمان والإمارات والسعودية، إلى جانب جمهورية مصر العربية. المادة السابقة إتحاد المخابز : ربكة في توزيع الدقيق المقالة القادمة تصدير (10) الآف رأس من الماشية (ضأن) إلى سلطنة عمان

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