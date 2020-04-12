إتحاد المخابز : ربكة في توزيع الدقيق

الخليج 365 : كشف عضو بلجنة التسيير بشعبة المخابز عن ربكة في توزيع الدقيق، مؤكداً عدم جاهزية آلية التوزيع لتسليم الدقيق إلى المخابز.وأشار ــ طبقاً لـ(النورس نيوز) ــ الى استمرار النقص في الحصص الموزعة بالولاية، والبالغة (22) ألف جوال من إجمالي (48) ألف جوال. وأضاف: (لا جديد يذكر عقب مضاعفة الأوزان الأخيرة التي كان الغرض منها تسريع الإنتاج، إضافة إلى مشكلات تواجه أصحاب المخابز في الأرباح).

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