عصابة متفلتة تقتل زوجين بأمدرمان لهذا السبب الغريب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت شرطة ولاية الخرطوم القبض على مجموعة متفلتة مكونة من (٧) متهمين نفذوا جريمة قتل ونهب بشعة في حق زوجين بأم درمان. وأشارت المعلومات الواردة إلى أن زوجين كانا فى طريقهما إلى منزلهما بأبوسعد غرب وأثناء سيرهما فى الشارع العام اعترضت طريقهما مجموعة متفلتة قامت بالاعتداء على الزوج بالحجارة ما أدى لمقتله فى الحال، وقاموا بنهب ممتلكات الزوجين والاستيلاء على هواتفهما النقالة وأموال الزوج قبل أن يغادروا مسرح الحادث. وأشارت المعلومات الواردة إلى أن الشرطة قيدت بلاغاً في مواجهة المتهمين بالقتل العمد والنهب. المادة السابقة ضد (الإسلام) أم ضد (الكيزان)؟.. بقلم هاجر سليمان المقالة القادمة إتحاد المخابز : ربكة في توزيع الدقيق

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