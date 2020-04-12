ضد (الإسلام) أم ضد (الكيزان)؟.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كلما اطلعت على أمر صادر من أحد مسؤولى حكومة (قحت) يتعلق باغلاق مؤسسة اسلامية او دعوية أتعجب كثيراً ويتبادر الى ذهنى ان هنالك استهدافاً للدين الاسلامى وليس للاسلاميين او المتأسلمين او ما يسمى بالكيزان، فأنا ظللت اردد مراراً بان الكوزنة ليست حزباً وانما سلوك يتمحور في الدهاء والخبث والسعى لنيل المكاسب وجلب المنافع باسرع ما يمكن وبشتى الطرق حتى لو كانت تلك الطرق تؤدي للشيطان نفسه، ولكى اكون صادقة فيما ذهبت اليه اذكّركم باعداد من الوزراء الذين شغلوا مناصب وزارية ودستورية ابان حكومة المخلوع ، وقتها كان عدد كبير منهم ينتسبون لاحزاب اخرى منهم من كان ينتمى لاحزاب يسارية ومنهم من كان ينتمى لاحزاب كبيرة ومعروفة ورغم ذلك كنا نجدهم اول من يدافع بشراسة عن الحكومة يقاتلون بضراوة كيزانية دفاعاً عن المشروع الاسلاموى ولا داعى لذكر اسمائهم حتى لا نضطر لنشر مقاطع وفيديوهات تشير الى نفاقهم والاسلام بريء منهم.

نعود لما ابتدرناه من حديث حيث قلنا إنه تلاحظ أن هنالك هجمة شرسة على الدين الاسلامى من بعض مسؤولى حكومة قحت والمؤسف ان الجميع يصمت خوفاً دون ان يبدى حتى امتعاضاً حتى بعض علماء السلطان الذين كانوا يدّعون الاسلمة خرجوا اليوم عراة وهم يرتدون زى المخارجات والاصطفاف الى جانب الحكومة فأى علماء انتم ياهؤلاء ؟؟

تابعنا بعض المسؤولين وهم يسعون كالافعى السامة لتقليص الدين الاسلامى ومهاجمته ومحاربته والاهتمام بالاديان الاخرى وافراد مساحات لها حتى على مستوى القنوات مع تقليص البرامج الاسلامية في وقت يسعى فيه (القراي) لتغيير المناهج وتقليص العلوم الاسلامية بحجة ان اطفالنا يصعب عليهم استيعاب كل تلك المواد والسور القرآنية وهذا مفهوم خاطئ ينم عن جهل تام نسبة لان الانسان كلما كان صغيراً كلما استطاع تعلم وفهم واستيعاب اكبر قدر ممكن من العلوم التى تظل راسخة في الذهن الى ان يكبر ومن السهل للطفل ان يتعلم بخلاف الكبار الذين من الصعب ان يتعلموا بسهولة .

أفيقوا أيها المسلمون ان هنالك مخططاً صهيونياً يطبق في بلادكم وبمعاونة حكومتكم، بأيدى ناعمة تسعى لاحداث التغيير ، فلتعلموا يا هؤلاء حينما قمنا بثورتنا تلك لم يكن الدين احد اجندتنا بقدر ما اننا كنا نعانى الأمرين من الجوع والفقر والحاجة وتردى الوضع الاقتصادى وحكومة الرجل الواحد، الدين ليس من بين اسباب ثورتنا يا هؤلاء ومنذ عقود خلت علاقاتنا حميمة مع الاخوة المسيحيين ونشاركهم اعيادهم وافراحهم ولم يكن يوماً هنالك ديانة مضطهدة في سوداننا وكنا في تسامح ديني وعقائدى نحسد عليه من قبل الشعوب الاخرى التى تتسم بتعدد الاثنيات والثقافات والاديان، وانى لأخشى إن استمر الحال بتلك الطريقة ان يصبح الاسلام في بلادنا مضطهداً والمسلمون يعانون الأمرين .

ما يحدث ليس تغييراً لاجل الشعب وليس الحرية المطلوبة ما يحدث الان خطة لتغيير الخارطة الاجتماعية والدينية والطائفية تهدف للقضاء على المشروع الاسلامى من خلال اضعاف الاسلام والتشكيك فيه واثارة الفتن والمشاعر الدينية من خلال محاربة المنظومات الاسلامية والشخصيات الاسلامية والدعاة فاستعدوا لتلك الحرب والا فالهلاك .. الهلاك.