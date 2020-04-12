حكاية شعب يرقص.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وما يحدث الآن ليس إلا قفزة من قفزات البرميل المتدحرج على جانب الجبل..

ومن يصرخ بنا يقول..

يا عالم .. متى ندخل العالم..؟؟

يا ناس.. متى نبقى ناس..؟؟

٦٥ سنة تجيب..

والإجابة تبدأ بأننا لن ندخل العالم إلا حين نعرف العالم ونعرف ما نحن..

وبعض لغة العالم الآن هي .

أنت الآن تسب الشيوعي وأهل قحت. بكل ما عرفت الأرض من قاذورات..

والشيوعي يستمع إليك مستمتعاً..

مستمتعاً .. لأنك تصفه بما يدير العالم اليوم..

ومستمتعاً لأنك / حين تظن أنك تشتمه / تشهد على أنك تجهل تماماً ما هو العالم اليوم..

وجهلك بصفة العالم اليوم .هو ما يجعلك / ويجعل السودان في تاريخه كله / مثل برميل فارغ يتدحرج على جانب الجبل.

فالسودان . تاريخ بحثه عن الصعود هو

حكومة استقلال.. ما عندها.. كل ما عندها…. هو وعود وغناء .. وعود وغناء…

والسلسلة واحدة لستين سنة .

والبرميل الفارغ يتدحرج ويتدحرج..

حكومة استقلال ووردي يغني لها..

ثم عبود ضد حكومة الاستقلال ووردي يغني لحكومة عبود ..

وأكتوبر ضد عبود ووردي يغني لأكتوبر..

ونميري ضد أكتوبر. ووردي يغني لنميري..

والانتفاضة ضد نميري.. ووردي يغني للانتفاضة..

( والإنقاذ لا ننساها.. ووردي لا يغني لها ونعود إليها ) ..

وقحت ضد الإنقاذ.. ووردي لو كان حياً لغنى لها..

ووردي هو كل الناس..

والبرميل يتدحرج على جانب الجبل..

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ويتدحرج لأننا نجهل العالم.. منذ الأربعينات وحتى اليوم..

فالعالم منذ الأربعينات هو ..أمريكا تهرس والسوفيت يهرسون .. ونحن نتجارى.. والحكاية معروفة ..

وما يجعلنا نتجارى دون عقل… دون عقل..هو أننا نجهل روح العالم اليوم ..

ونصرخ منذ سنوات أن الحرب الآن هي مخابرات…

وآخر ما يطل هو شخصية واحدة من الموساد.. ظلت هي من يدير السودان وأفريقيا..

والموساد هو ما يدير الآن إثيوبيا والسودان ومصر..

والأسبوع الماضي أخباره هي..

قيادة مخابرات مصر .. في الخرطوم..

وقيادة جيش إثيوبيا .. في الخرطوم.

وسد النهضة .. هناك..

وملايين تتطاير وكأن كل أحد يخطف ويجري

وألف حدث وحدث..

لكن نموذج ميناس ضابط الموساد الذي تصنعه الأجواء أو تصنعه الحقيقة.. يظل هو الشخصية النموذج . الذي يدير كل شيء تحت غطاء المخابرات

واسم ميناس يرتبط بالملايين التي تتطاير… دافعاً.. ومدفوعاً له..

وميناس . قالوا استخدمه رئيس سابق. حتى يدخل حكومته الكوفير..

والمشهد يعيد رسم السودان الذي يأكل الوعود ويرقص..

والرجل قالوا إنه يبيع مشروع إعادة الجنوب للسودان.

( يبيع بطريقته في زيمباوي. ) فالرجل هناك يحصل على بضع ملايين ويضع مخططاً مع جانب من المعارضة هناك.. لاغتيال الرئيس..

بعدها…الرجل وبأسلوب المخابرات / يبيع الخطة ذاتها للرئيس..

و… و….

واسم ميناس. يعيد للناس أن ابي أحمد يتعرض لانفجار على المنصة العام الأسبق..( انفجار على بعد مائة متر ) انفجار لجلب الشعبية ..

والحادثة تعيد إلى الأذهان انفجار حمدوك هنا على بعد ……… كم..؟

والرجل/ ميناس/ تتراكم الإشاعات حوله .. بقوة ذراع الموساد .. يعد السودان بكل شيء عن رفع الحصار. .. وعن دعم العالم. وعن كول .. وعن.. وعن…

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والشخصية هذه.. إن كانت حقيقية . كما هو الظن .. ترسم كيف يدار السودان من تحت الأرض..

وأن لقاء البرهان بنتنياهو هو فرع من الشجرة

وأن بيع الوعود للجانب الآخر. يجعل ميناس يعد هنا.. ثم يقبض هناك..

وهكذا أصحاب الوعود من يذهب منهم للحصول على الوعد .. الوعد برفع الحصار.. يعود ببقاء الحصار.. وبغرامات كول . وبغرامات السفارتين.. و… و….

ما يفسر هذا كله هو أن السوداني. منذ عام .. منذ عشرة.. منذ خمسين.. منذ ستين ..تظل خطته. في التعامل مع العالم هي..

وعود. يأكلها..

ثم وردي.. ثم ..قحت..

ثم ما هو أسوأ من قحت..

( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))

ليس القراي وحده هو الذي يريد أن يغير الدين والدنيا… أنا وأنت نفعل هذا