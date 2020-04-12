(99) قطعة أرض (وما لدنيا قد عملنا).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

99 قطعة أرض – وهي لله ..هي لله. عدد قطع الاراضي التى يمتلكها (منسق) الدفاع الشعبي السابق علي كرتي لا فرق بينها وبين رقم التلفون.

يمكنك ان تخلط بين قطع اراضي علي كرتي وبين رقم تلفونه.

وهي لله ..هي لله…لا للسلطة ولا للجاه.

أصدرت لجنة ازالة التمكين قراراً باسترداد (99) قطعة ارض من وزير الخارجية الاسبق علي كرتي وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وهي لله ..هي لله.

(99) قطعة ارض يملكها علي كرتي في الوقت الذي كان يقول فيه كرتي في كل خطاباته السياسية (ما لدنيا قد عملنا).

يا راجل!!. علي كرتي كان وزيراً للخارجية وكان يملك بغير حق (99) قطعة ارض – كيف كان سيكون الحال لو كان كرتي وزيراً للداخلية!!.

بعد هذا هل تصدقوا ان الطيب مصطفى كتب عن حراك فلول النظام المحدود (ان ذلك الحراك المبارك يعبر عن ثورة شاملة ورافضة للفشل والعجز الحالي في ادارة الدولة وفي توفير ابسط الاحتياجات الضرورية للمواطن من رغيف ووقود وماء وكهرباء وغاز طبخ ومواصلات).

ولا للسلطة ولا للجاه!!.

مدير الشرطة ووالي ولاية الخرطوم الاسبق هاشم الحسين الذي تم في عهده رهن (اقسام) ولاية الخرطوم الشرطية تم استرداد (32) قطعة ارض من ملكيته الخاصة. ترهنون اراضي (اقسام) الشرطة وتحوزون على (32) قطعة ارض.

وهي لله ..هي لله.

الطيب مصطفى في وجود كل هذا الفساد يحدثنا عن (صفوف) الخبز والوقود.

نسي الطيب مصطفى صفوف الخبز والوقود والنقود التي كانت تمتد حد البصر في العهد البائد.

نسي الطيب (صفوف) اراضي كرتي.

(2)

الازمات التى يتعرض لها النظام الحالي سوف تقويه – المتضررون من النظام الحالي ليس هم الذين يقفون في صفوف الخبز والوقود الآن. المتضررون من هذا النظام هم الذين توقفت مصالحهم ،فصاروا في ذلك الوضع (المأساوي) الذي جعل مذيعة قناة النيل الازرق تخرج في فاصل للردح لتحدث المشاهدين عن (الاحباط).

وهي لله ..هي لله.

اذا كان علي كرتي يملك (99) قطعة ارض تم استردادها منه فان الرجل بالتأكيد يملك اكثر من (1000) شخص مصالحهم مرتبطة مع علي كرتي ان كان نفوذه في (الاراضي) بهذا الحد.

ولا للسلطة ولا للجاه.

عبدالحي يوسف الذي جاهر بمعارضة النظام ودعا الى نصرة الشريعة الاسلامية في اكثر من موكب انظروا الى مصالحه التى تضرر منها.

اعفاء عبدالحي يوسف من عمادة كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الخرطوم.

اعفاء عبدالحي يوسف مع اخرين من مجمع الفقه الاسلامي. توقف الدعم الذي كان يستلمه عبدالحي يوسف باعتباره رئيس مجلس ادارة قناة طيبة.

وعلى ذلك قس – حيث لم يعد لعبدالحي يوسف ذلك (البريق) الذي كان يبدو عليه عندما كان يحدث الناس عن حرمة الخروج على السلطان.

وكان يحدثهم باسم السلطان قائلاً (ما لدنيا قد عملنا).

لم يعد لعبدالحي يوسف تلك (الحظوة) التى كان يجدها في الفضائيات السودانية وفي اسفاره ومقاره. لهذا تشعر بالحرقة والمرارة عندما يتحدث عن ثورة ديسمبر المجيدة.

(3)

نحن ندرك ان هناك مجموعة كبيرة من الناس كانت مستفيدة من النظام السابق – ثلث الشعب كانت له مصالح ذاتية من النظام البائد – وما خفي من مصالح كتائب الظل كان اعظم. لذلك من الطبيعي ان يظهر مثل اولئك (الفلول) – وطبيعي ان يخرج صوتهم الآن وان نسمع شكواهم من المعاناة والصفوف.

لا بد للحكومة الانتقالية ان تسترد حق الشعب وحق الوطن من اولئك الذين انتفعوا من النظام البائد بصورة غير شرعية.

في المؤسسات الاعلامية وفي البنوك وفي الجامعات وفي كل مؤسسات الحكومة هناك مجموعة استفادت استفادة كبيرة من النظام السابق وتحصلوا على درجات واموال ووظائف عن طريق المحاصصات السياسية. هؤلاء الناس يمكن ان يخرجوا للشارع الآن، ويمكن ان تسمعوا اصواتهم وشكواهم.

لو لم تمنحنا الحكومة الانتقالية غير المساواة في (المعاناة) لكافانا منها ذلك.

(4)

بغم /

الكارثة الاكبر ان كل ذلك (اللغف) كان يتم تحت شعار (هي لله هي لله ..لا للسلطة ولا للجاه).

99 قطعة ارض (وما لدنيا قد عملنا).

99 قطعة ارض (وهي لله ..هي لله).

لقد وضح ان (ربكم الاعلى) الذي كنتم تردون له كل الاشياء هو عبدالله حسن احمد البشير وعلي كرتي وعبدالحليم المتعافي.

ثلث مساحة اراضي السودان ذهبت للجنوب وثلثها ذهب الى علي كرتي، ولم يبق للشعب غير الثلث. الحمدلله ان (النيل) خرج من الخطة الاسكانية.