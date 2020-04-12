قوش كان بفتح في الباب.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما إن أطلت علينا الذكرى الأولى لاعتصام ٦ أبريل بالقيادة العامة واقتلاع نظام الطاغية المخلوع عمر البشير ، حتى نشطت مقالات وحوارات وتقارير ذكرى السقوط الاول وامتلأت الاسافير بالبوستات التي تؤكد او تنفي قصة ذلك اليوم .

القاسم المشترك في كل ماطرح كان الحديث عن ان الفريق صلاح عبدالله قوش المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات كانت له اليد العليا في التغيير وانه اتفق مع قيادات الحرية والتغيير على فتح احد المسارات للدخول الى باحة الاعتصام بالقيادة العامة . حسناً محاولة صناعة من الفسيخ شربات واسباغ بطولة على قوش لا تناسب مقاسه وتضحية لا تليق بتاريخه الدموي باتت بائسة وبغيضة للنفس .

الشاهد انه وان قام قوش بفتح باب او شارع او عصب عيون جنوده اوافرغ خزانة اسلحتهم اوتقدم الصفوف لاطلاق رصاصة الرحمة على نظام المخلوع، ماذا يفيدنا هذا …!؟ ولماذا اثارة هذه الجزئية في هذا التوقيت …!!

من يلمع قوش …!!؟ ومن يسعى لعودته، ومن يمهد له، وما سر الاجتماعات الماكوكية في القاهرة والمقرن، تباً لكم جميعاً…!؟ ، أرجوزات آخر الزمان الذين كنا نظن فيهم خيراً ولكنهم لا يعدون ان يكونوا جنرالات من ورق تحركهم المخابرات المصرية وتملي عليهم أجندة المحتمي في فيلا المعادي …!!؟. اين كان قوشكم وتلاميذ مدرسة الصناعية بمدينة عطبرة يحتجون على سعر الخبز حين رغبوا في تناولة (فتة ) فول ويقودون مظاهرتهم وسط السوق الكبير ويهتفون بسقوط النظام …اين كان قوش …!! ربما كان منشغلاً في فتح باب للقيادة العامة .

اين كان قوش ومن قبل عطبرة يخرج اهالي القضارف والدمازين وبورتسودان في مظاهرات تندد بالمؤتمر الوطني وتطالب بسقوطه …!! اين كان قوش ربما كان منشغلاً في معالجة فتح الباب المؤدي للقيادة ..!! اين كان قوش ومنسوبو جهازه يضربون المحجوب طالب كلية طب الرازي امام زميلاته اللاتي كان يحاول حمايتهن يضربونه حتى الموت فيسقط الفتى صريعاً داخل بوكس الجهاز اين كان قوش ..!! ربما كان يحاول انزال ترباس الباب الذي يؤدي الى القيادة . اين كان قوش وعطبرة تقدم شهيدها الاول طالب كليه الهندسة قسم الكهرباء طارق، وتجتمع عطبرة عن بكرة أبيها لتصلي عليه صلاة الجمعة وتلعن حكومة المؤتمر الوطني وزبانيته ومليشياته وجهاز أمنه . …اين كان قوش ربما كان منشغلاً باختبار قفل باب مدخل القيادة . اين كان قوش والمظاهرات تتحرك في كل انحاء البلاد والمدن تقدم الشهيد تلو الشهيد عبد العظيم و بابكر ومحمد و احمد و…و اين كان قوش …ربما كان يشاور عقله اي باب افتحه للقيادة .

اين كان قوش وقواته تعتقل المتظاهرين وتسحلهم وتضربهم في ابشع صور التعذيب والتقتيل اين كان قوش ربما كان منشغلاً هل افتح الباب الى القيادة ام اكسره .

خارج السور :

تاريخ قوش الذي نعرفه انه اعتقل وعذب وقتل ابناءنا شهداءنا الابرار ، وان كنتم تحاولون فتح باب لقوش ليدخل منه الى التاريخ فستخرجون بنفس الباب الى مزبلة التاريخ حيث يقبع المرجفون في المدينة.