قادة الحرس الثوري الإيراني يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصالح المتضررين من كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن قادة الحرس خصّصوا 20% من رواتبهم لصالح المتضررين من كورونا في البلاد.

وأضاف العميد شريف اليوم الأحد حسب “وكالة فارس”، أنه “في ضوء المناورة التي أطلقتها قوات التعبئة الشعبية (البسيج) بعنوان “المساعدات الإيمانية” وتلبية لتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية (دام ظله)، لدعم الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، فقد قرر قادة الحرس الثوري أن يخصصوا 20% من رواتبهم الشهرية لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم جراء انتشار كورونا داخل البلاد”.

ولفت، إلى أن “جميع المنتسبين للحرس أكدوا استعدادهم أيضا للمساهمة في هذه المناورة الإيمانية”. المادة السابقة تدشين التفكيك.. بقلم هنادي الصديق المقالة القادمة قوش كان بفتح في الباب.. بقلم سهير عبد الرحيم

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