أبقوا عاقلين !!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ ما يجرى الآن من أحداث و مؤامرات تقوم بها فلول النظام السابق و المعارضين للثورة ، مستغلين سلميتها و عدم ميلها للعنف و الانتقام من سنوات حكم الانقاذ فى ، ظلمها و فسادها و جرائمها و غيرها ، لن يعيد حكم الانقاذ مرة أخرى هكذا علمنا التاريخ فلن يعيد نفسه مرة أخرى . الفلول و المعارضين الآخرين ظلوا فى موقف الشامت من الازمات التى تمر بها البلاد من انعدام لغالبية السلع الرئيسية و ارتفاع اسعارها ظنا منهم انها ستكون نهاية هذه الثورة و حكومتها الانتقالية التى وجدت دعما شعبيا لم تجده اى من الحكومات السابقة و قالتها الجماهير بأنهم سيظلوا داعمين و مؤيدين مهما بلغت الازمات و المؤامرات ،الفتن و الشائعات و لو انعدمت كل السلع و الخدمات ، يكفى أن الشعب تخلص من افسد و اظلم نظام حكم عرفه العالم بدماء غالية مهرا لذلك و ان الجماهير أذهلت العالم الذى وقف بجانب ثورتهم ، أكسبها تأييد عالمى يضمن بقاءها مؤكدا بأن السودان لن يستوعب أى نظام حكم ديكتاتورى مرة أخرى .
@ هل سألت الفلول و المعارضة نفسها سؤالا منطقيا ، لماذا يرفضون و يعارضون هذه الحكومة الانتقالية و قد فشل نظامهم الذى يدافعون عنه فى أن يحكم منفردا طيلة ثلاثة عقود بالحديد و النار ، لم يقدم لهذا الشعب الذى صبر عليهم طيلة هذه السنوات سوى القتل و الترويع و الظلم و الفساد . الثورة كشفت حجم الفساد الذى كان يركض عليه نظام المخلوع و ازلامه و حجم الاموال الضخمة التى استولوا عليها و حجبوها من رقابة الدولة و اجهزتها الرسمية . الثورة اكدت للعالم من حولنا ان السودان من اغنى دول العالم باعتراف المؤسسات الدولية الاقتصادية و أن حجم الاصول الثابتة و الارصدة المتحركة و الارباح التى تحققها الشركات و المؤسسات (الرمادية) العاملة و التى يسيطر عليها جهاز الامن و القوات المسلحة و الدعم السريع كفيلة بأن تخرج السودان من ازماته لو أنها اصبحت تحت سيطرة وزارة المالية المفترض ان تكون الوصى على المال العام .
@ المؤامرة على ثورة ديسمبر بدأت قبل انتصارها بتشكيل ما يعرف باللجنة الامنية التى كونها المخلوع لتصبح مجلسا عسكريا يشارك الثورة الحكم حفاظا على مكتسبات دولة و رموز الفساد و تعويق المسار امام اى خطوة للامام و قد تأكد العالم من حولنا أن جريمة فض الاعتصام التى عرفت ب (هولاكوست السودان) تؤكد على تورط المؤسسة العسكرية و حرصها على البقاء فى الحكم و حماية تلك الشركات الرمادية التى تستولى على مفاصل الاقتصاد الوطنى و ثرواته الضخمة من ذهب و صمغ و بترول ومعادن و اتصالات و خدمات مختلفة تدار بواسطة شركات تعمل خارج رقابة الدولة و لا تساهم فى دعم الخزينة العامة و لا حتى المواطن السودانى .
@ هذه الشركات اس البلاء و الابقاء على حالتها الراهنة دون ان تعود لحضن وزارة المالية لن تخرج البلاد من ازماتها و المشكلة ليست فى الحكومة الانتقالية و لا فى حمدوك بقدر ما فى النظام السابق الذى ما يزال يخرب فى الاقتصاد الوطنى عبر شركاتهم (القاتلة) مستغلين شوية جهل نشط من المغفلين النافعين لإثارة المشاكل و تسيير المواكب و بث الشائعات عبر كتائب الدجاج الاليكترونى و مشعلى حرائق القمح و مهما فعلوا فإن هذه الثورة لن تسقط و هم يدركون ذلك و العالم لن يسمح بعودة النظام السابق و الحل فى مزيد من القرارات الثورية لتصفية و تفكيك نظام المخلوع الفاسد الذى بدأ يخسر بفداحة من اجل اسقاط ثورة واثقة من حماية جماهيرها و نقولها للفلول و المعارضة ، ابقوا عاقلين الدنيا خلاص قضت غرضها و ما عليكم غير التوبة و الاستغفار .
كانت هذه تفاصيل خبر أبقوا عاقلين !!.. بقلم حسن وراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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