حمدوك ينعي المناضل الوطني فاروق أبو عيسى

نعى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في رسالة للشعب السودانى ببالغ الحزن والأسى المناضل الوطني فاروق أبو عيسى الذي توفي اليوم.

وفيما يلى بحسب (سونا) نص الرسالة:

ببالغ الحزن والأسى ينعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للشعب السوداني المناضل الوطني فاروق أبو عيسى والذي توفي اليوم.

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ظل فاروق أبو عيسى أحد الرموز التاريخية للنضال من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة دولة الحقوق والقانون في السودان. ولم يتوقف عن العطاء والبذل طيلة حياته.

واجه الفقيد في مسيرته السياسية الاعتقال والملاحقات بصمود وشجاعة، وناضل في جبهات عديدة وعمل على تعرية النظام البائد سياسياً وقانونياً في كافة المحافل، وسيبقى في ذاكرة شعبنا رمزاً ملهماً وعظيماً.

رحم الله الأستاذ فاروق أبو عيسى بقدر ما قدم لشعبه ووطنه، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه وأصدقائه الكثر ولكل من عرف فضله وطيب معشره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)