وفاة المحامي فاروق أبو عيسى

توفي اليوم الأحد الأستاذ المحامي فاروق أبو عيسى بمنزله بالرياض وسوف يوارى الثرى اليوم بمقابر البكري بأمدرمان في تمام الرابعة عصر اليوم.

ولد أبو عيسى بمدينة ود مدني عام 1933، ودرس بمدرسة حنتوب الثانوية وفيها التحق بالحزب الشيوعي السوداني عام 1950.

شارك في حكومة مايو بقيادة جعفر نميري وتقلد فيها منصب وزير الخارجية. وفي عام 1983 فاز بمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب. بعد قيام انقلاب الإنقاذ هاجر إلى مصر، وأعيد انتخابه لعدة دورات لأمانة اتحاد المحامين العرب حتى عام 2003م.

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عاد للسودان عام 2005، بعد اتفاق السلام الذي وقعه حكم الإنقاذ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، وأصبح عضوا في البرلمان.

وبحسب (سونا)، تولى أبو عيسى رئاسة الهيئة العامة لتحالف قوى الاجماع الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)