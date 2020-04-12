عاجل | عقوبات وغرامات مالية لمخالفى اوأمر الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة كورونا 

الأحد 12 أبريل 2020 كتب محمد أمين أصدر مجلس الوزراء السوداني، أمر طوارئ رقم واحد، يقضي بفرض غرامات مالية لمخالفي قرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد لمجابهة جائحة كورونا.

Advertisements وجاء القرار بالتشاور بين مجلسي السيادة والوزراء. وتتفاوت الغرامة مابين 20 ألف جنيه إلى 5 الآف، لكل من يرفض الخضوع للفحص الطبي أو العزل والحجر الصحي. وتشمل الغرامات مخالفي الاوأمر التي تصدرها السلطات المحلية بمنع التجمعات والسفر بين الولايات. ويفرض أمر الطوارئ عقوبات وفقا للقانون الجنائي لمن يرتكب جريمة الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية واتلاف المنشأت العامة.

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