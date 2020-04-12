عاجل | السودان: شفاء حالتين من فايروس كورونا وارتفاع حالات الاشتباه إلى 270

الأحد 12 أبريل 2020 كتب محمد أمين أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل أصابة جيدة بفايروس كورنا المستجد، وشفاء حالتين في مراكز العزل بالعاصمة الخرطوم.

وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة اليوم (الأحد) اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة، سارة عبدالعظيم ، بحضور الإدارت المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة. وأكدت التقارير الوبائية تسجيل إصابة جديدة بكورنا ليبقى عدد الحالات على 19 حالة مؤكدة، بينها حالتي وفاة. وأشارت التقارير إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا حتى يوم أمس 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد

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