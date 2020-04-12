دعم من “فيفا” للاتحاد العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على ١/٧٥ مليار دولار من برنامج (فوروارد) كجزء من المساعدات المالية بسبب انتشار جائحة كورونا.. جاء ذلك خلال رسالة من رئيس “فيفا” جياني انفانتينو، حيث ذكر أنّ الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية.. وقال انفانتينو أن “فيفا” بدأ مُشاوراته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الامور آمنة بنسبة مئة في المائة، يشمل هذا القرار الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي يقع ضمن الأعضاء الذين يُشكِّلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، وينتظر أن يصله الدعم بعد التصديق عليه من اللجان المعنية.