شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على ١/٧٥ مليار دولار من برنامج (فوروارد) كجزء من المساعدات المالية بسبب انتشار جائحة كورونا.. جاء ذلك خلال رسالة من رئيس “فيفا” جياني انفانتينو، حيث ذكر أنّ الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية.. وقال انفانتينو أن “فيفا” بدأ مُشاوراته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الامور آمنة بنسبة مئة في المائة، يشمل هذا القرار الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي يقع ضمن الأعضاء الذين يُشكِّلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، وينتظر أن يصله الدعم بعد التصديق عليه من اللجان المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم من “فيفا” للاتحاد العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.