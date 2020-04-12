الدولار يوالي الصعود أمام الجنيه بالسوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : صعدت أسعار الدولار في تعاملات السوق الموازية مقابل الجنيه، وتم تدول الدولار ظهر أمس (السبت) بـ(148) جنيهاً وسط الخرطوم بمنطقة السوق العربي. وقال أحد المتعاملين تحدث للصحيفة إنه قد تم تداول الريال السعودي بـ(37) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (39) جنيهاً، اليورو (152) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (177) جنيهاً، الريال قطري (38.80) جنيهاً، الجنيه المصري (9) جنيهات.

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