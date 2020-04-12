ارتفاع غير مسبوق للدولار مقابل الجنيه السوداني

التاريخ: 12-أبريل-2020
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سجل الجنيه السوداني يوم الأحد 12 أبريل 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه بوتيرة أسرع خلال العام الجاري 2020.
وقفز الدولار بصورة هائلة يوم الأحد 12 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 144.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 38.40 جنيه.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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