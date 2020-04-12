المريخ في مأزق.. “الفيفا” يفرض غرامة جديدة على النادي قدرها (36) ألف دولار

وضعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي المريخ في مأزق صعب بعد أن تلقى النادي ما يفيد بسداد مبلغ يتجاوز (36) ألف دولار للاعب التوغولي دونو كوكو، الذي وقع للمريخ الموسم الماضي ولم يكمل 3 أشهر وغادر بأمر من المدرب يامن الزلفاني الذي طالب بإنهاء التعاقد معه لعدم حاجته لخدماته.

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وبحسب صحيفة الدار، فإن المريخ بات مطالباً بسداد المبلغ في فترة لا تتجاوز (45) يوماً ليكون عرضة بعد ذلك لعقوبات قاسية حال لم يسدد المبلغ للاعب، هذا وقد شارك التوغولي في مباراتين فقط لم يكمل إحداهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)