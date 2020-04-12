النيران تلتهم كلما بداخل الغرفة إلا “المصحف الشريف”

التاريخ: 12-أبريل-2020
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فوجئ الممرض بابكر عبد الصادق بحريق شب في منزلهم في مدينة المناقل حي الشعبية مربع 36 وقد التهمت النيران غرفة واحتراق كل ما بداخلها.
وبعد أن خمدت النيران المشتعلة دخل صاحب المنزل ووجد المصحف الشريف ولم تمسه النار وحمله بين يديه مردداً بأن المصحف هذا هو من نجاني أنا وأسرتي من الحريق.
وبحمد الله توفيقه لم يصاب أحد من أفراد الأسرة بحريق وبحسب صحيفة الدار، كبر وهلل كل من رأي المصحف في يد صاحب المنزل وهو يقول أن المصحف المبارك أنقذنا من الحريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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