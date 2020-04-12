شاهد .. مظاهرات في الخرطوم تندد بالأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك

التاريخ: 12-أبريل-2020 فى : أخبار 35 مشاهدة خرج مواطنون اليوم في مظاهرة بالخرطوم نددت بالأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وردد المتظاهرون مطالب وشعارات تنتقد الأوضاع وتنادي بإساقط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365)، أتهم المتظاهرون حكومة حمدوك بالفشل في إصلاح الأحوال الأقتصادية والمعيشية في البلاد. Advertisements الخرطوم( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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