العثور على فتاة مشنوقة داخل منزل بشرق النيل

التاريخ: 12-أبريل-2020 فى : حوادث 15 مشاهدة دون قسم شرطة 5 بالحاج يوسف بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات بالوفاة في ظروف غامضة بوفاة فتاة داخل منزلها، وأفاد مصدر بالعثور على الفتاة مشنوقة داخل منزل بإحدى منازل منطقة الردمية، وعلى إثر المعلومات تم تبليغ الشرطة التي خفت مسرعة لمكان الحادث برفقة تيم مسرح الحادث ومن ثم باشرت الإجراءات الفنية اللازمة وبموجب الأورنيك الجنائي أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وبحسب صحيفة الدار، مازالت الشرطة تواصل تحقيقاتها لفك طلاسم غموض الحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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