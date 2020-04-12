مقتل مواطن ضرباً بعصا داخل مشروع زراعي

التاريخ: 12-أبريل-2020
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لقى مزارع في العقد الرابع من عمره مصرعه ضرباً بعصا على رأسه على يد المتهم الذي وقع بينهما شجار حول حوض مياه، واشتد الشجار مما دعا أن يقوم المتهم بأخذ عصا ويسدد بها ضربة للمجني عليه على رأسه وارداه قتيلاً في الحال.
وبحسب صحيفة الدار، فور وقوع الجريمة تم الاتصال بشرطة قسم غبيش بولاية شمال كردفان حيث سارعت إلى مسرح الحادث وتم القيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي، وبأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة، كما دون بلاغ تحت طائلة القتل العمد ولا زالت التحري جارياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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