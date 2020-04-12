مطالب بتوفير الوقود والكهرباء لمناطق التعدين

وقال الماحي في تصريح صحفي، عقب تقديمه تقريراً لوزارة الطاقة والتعدين بحسب صحبفة الصيحة، أن سوق طواحين (العبيدية) يستهلك يوميًا أكثر من (585) برميل جازولين و(17.550) برميل شهرياً، فيما تبلغ تكلفة الاسبيرات والصيانة الدورية للوابورات في الشهر أكثر من مليار ونصف مليار جنيه حوالي (1.570.000) جنيه، حيث توجد بالسوق (20) طاحونة هوائية و(329) مجمع طواحين “أقل مجمع به (10) طواحين” إلى جانب (800) من محلات الصاغة و(750) محل خدمات.

فيما يستهلك سوق طواحين أبوحمد وفق التقرير الذي قدمه الماحي (312) برميل جازولين يومياً و(9.360) برميل شهرياً فيما تبلغ قيمة استهلاك اسبيرات الصيانة الدورية للوابورات حوالي (1.250.000) جنيه، حيث توجد بالسوق (127) طاحونة هوائية و(178) مجمع طواحين رطبه و(450) محل للصياغة بالإضافة إلى (400) محل خدمات.

وأكد الماحي أن العمل جارٍ الآن لتنفيذ كهرباء سوق العبيدية التي قال إن تكلفتها تبلغ (220.000.000) جنيه، فيما تبلغ التكلفة عبر التمويل البنكي (326.000.000) جنيه، مع العلم أن مجمعات الطواحين يصل عددها إلى (314) مجمع يقدر استهلاكها للجازولين والاسبيرات الدورية بـ(108.625.00) جنيه شهرياً وكشف التقرير أن متوسط استهلاك الكهرباء في الشهر لمجمعات الطواحين الرطوبة يقدر بـ (97.825.000) جنيه، ودعا وزارة الطاقة والتعدين بتخصيص مبلغ تشجيعي لكهرباء سوقي العبيدية وأبو حمد لتسهم في زيادة الإنتاج وتوفير أكثر من (64584) طناً من الجازولين سنويا إلى جانب توفير مبلغ (33840000) جنيه قيمة الاسبيرات للصيانة الدورية للوابورات، مشيرًا إلى أن هناك ترحيبا واستعداداً تاماً من قبل شعبة الطواحين وأصحاب المحلات لكهربة الأسواق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)