العثور على بندقية كلاشنكوف داخل ركشة

تحت إشراف مدير شعبة المباحث بمحلية أمبدة وبمتابعة النقيب المميز مكتشف كبرى البلاغات عمر علي عمر وبقية الشعبة بسوق ليبيا وفي حوالي الساعة العاشرة ليلاً بمنطقة دار السلام مربع 26 تم إيقاف سائق ركشة ومعه شخص آخر للاشتباه في الركشة حيث عثرت شعبة المباحث بداخل الركشة على بندقية كلاشنكوف.

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وبحسب صحيفة الدار، تم اقتياد سائق الركشة ومن معه لقسم شرطة سوق ليبيا وأودعا الحراسة وتم تدوين بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 26أ، فيما تسعى شعبة المباحث بسوق ليبيا لإجراء التحريات مع المتهمين لمعرفة المزيد، وكلف قائد شعبة المباحث أحد الضباط بإجراء التحقيق مع المتهمين لتقديمهما للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)