الخبر السعيد يقترب.. عالمة تكشف موعد طرح لقاح “كورونا”

في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، يتسابق العلماء للوصول إلى لقاح يهزم الوباء ويعيد الحياة إلى طبيعتها. وفي هذا الصدد، قالت عالمة في جامعة أوكسفورد البريطانية إن اللقاح قد يكون جاهزاً بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت البروفيسورة في علم اللقاحات سارة غيلبيرت بحسب صحيفة الدار، إنها واثقة بنسبة 80 بالمئة بأن اللقاح الذي تعمل على تطويره مع فريقها سيكون ناجحاً ويهزم فيروس كورونا.

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وأوضحت سارة أن اختبار اللقاح الجديد على البشر سيبدأ بعد نحو أسبوعين، لافتة إلى أنها عملت طوال الفترة الماضية على مدار 7 أيام في الأسبوع لتطوير اللقاح سريعاُ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)