الصين ..أفارقة بمدينة كانتون يتعرضون للعنصرية والتمييز والتنمر بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكر عدد من الأفارقة يقيمون في مدنية كانتون جنوب الصين أنّ أفرادا من الجالية خضعوا لفحوص، رغم أن كثيرا منهم لم يغادروا الصين مؤخرا، ووضع آخرون في الحجر الصحي تعسّفيا في المنازل أو الفنادق.
وقال الأفارقة، إنّهم منعوا من دخول المتاجر، وطردوا من مساكنهم، وفرض عليهم حجر تعسّفي.
وقال شهود عيان ان جميع الذين يخضعون للفحص أفارقة. الصينيون ينتقلون بحرّية. لكن الأفارقة لا يستطيعون الخروج.
وأعرب الاتحاد الأفريقي السبت عن “قلقه العميق” حيال وضع الأفارقة في مدينة كانتون وقام رئيس مفوضية الاتحاد باستدعاء السفير الصيني لدى الاتحاد ليو يوشي.
يعيش في كانتون 15 مليون نسمة، حيث تقيم جالية أفريقية كبيرة، سجّلت المدينة حتى الخميس 114 إصابة بالفيروس، 16 منها فقط لدى أفارقة.
وقال طالب يوغندي انه اضطر للنوم تحت جسر لأربعة أيام دون طعام، لأن جميع المتاجر والمطاعم ترفض استقباله.
وأكد أنّ الشرطة لم تطلب من الافارقة إجراء فحص طبّي أو التزام الحجر، بل طلبت منهم الذهاب إلى مدينة أخرى.
من جانبها، الولايات المتحدة استغلت الحادثة سياسياً وادانت الانتهاكات وسوء معاملة الأفارقة المقيمين في الصين، امريكا نفسها تفعل هذا الفعل نفسه مع المواطنيين السود وتعاملهم بعنصرية بغيضة.
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