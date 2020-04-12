إحتجاجات وسط الخرطوم و إعتقال عدد من المحتجين

التاريخ: 12-أبريل-2020
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خرج عدد من المواطنين في بعض شوارع الخرطوم صباح الاحد، في تظاهرة نسوية تنديدا بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في موكب إطلق عليه إسم (عزة السودان).
و قال أحد المحتجين لصحيفة السوداني، إن الموكب من أجل إنهاء معاناة المرأة السودانية في الصفوف الطوال، مؤكداً أن السلطات اعتقلت عدد من المحتجين على رأسهم رئيس الحراك الشعبي المتحد (حشد) معمر موسى، موفق بابكر، و حسن السر، و عدد من النساء اللائي خرجن في الموكب
و أضاف: الموكب يهدف الى إسقاط الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء، و إصلاح الوضع الاقتصادي.
و حمل المحتجون لافتات كتب عليها ( لا لتمكين الشلليات)، و رددوا هتافات (تسقط بس يا برهان الشعب جعان وبالصوت والصورة حمدوك طلع ماسورة).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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